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В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон
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В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон 

Казанский Портал + ещё 1 35 минут назад
Будущий мусорный полигон. Фото: kzn.ru  В декабре в Казани заработает вторая половина полигона твердых бытовых отходов на Химической. Первая уже заполнена и не используется.
Работы над новым полигоном продолжаются. Вырыт котлован, утрамбован грунт, уложена специальная защитная пленка, чтобы стоки не попали в грунтовые воды. Общая площадь полигона — больше 23 гектаров.
Новая свалка рассчитана на прием мусора в течение примерно шести лет, сообщает пресс-служба мэрии.
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