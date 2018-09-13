В декабре в Казани заработает новый мусорный полигон

Будущий мусорный полигон. Фото: kzn.ru В декабре в Казани заработает вторая половина полигона твердых бытовых отходов на Химической. Первая уже заполнена и не используется.

Работы над новым полигоном продолжаются. Вырыт котлован, утрамбован грунт, уложена специальная защитная пленка, чтобы стоки не попали в грунтовые воды. Общая площадь полигона — больше 23 гектаров.

Новая свалка рассчитана на прием мусора в течение примерно шести лет, сообщает пресс-служба мэрии.

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