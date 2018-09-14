ОНФ с 2015 года выявил экологические нарушения на сумму в 155 млрд рублей

МОСКВА , 14 сен — РИА Новости . Центр общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса с марта 2015 года выявил экологические нарушения на общую сумму более 155 миллиардов рублей, сказал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Владимир Гутенев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Гутенев, являющийся координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, также отметил, что организацией предотвращена вырубка более 700 тысяч гектаров леса.

"За это время (с 2015 года) мы получили десятки тысяч обращений с жалобами на экологические проблемы. За 3,5 года работы экспертами Центра были выявлены экологические нарушения на общую сумму более 155 миллиардов рублей и спасены от вырубок более 700 тысяч гектаров леса", — сказал он.

По словам Гутенева, в настоящее время деятельность общественного мониторинга «распространилась на остальные важные экологические вопросы, но лесная проблематика осталась в фокусе внимания».