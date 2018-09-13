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Всероссийская акция «Генеральная уборка» пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября
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Всероссийская акция «Генеральная уборка» пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Всероссийская акция «Генеральная уборка» пройдет на природных территориях Москвы в субботу, 15 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«В рамках эко-акции будут проведены субботники на природных территориях Москвы, организованы лекции, посвященные раздельному сбору отходов, тематические мастер-классы и викторины», — говорится в сообщении.
Основной площадкой акции станет парк культуры и отдыха «Фили», начало в 13:00. В рамках мероприятия запланированы эко-квест, лекции об экологическом волонтерстве, также на площадке будет организован раздельный сбор отходов.
К мероприятию также присоединятся Бирюлевский дендропарк, ландшафтные заказники «Теплый Стан» и «Долина реки Сходни», памятник природы «Серебряный бор», комплексный заказник «Алтуфьевский», Измайловский лесопарк, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» и другие.
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