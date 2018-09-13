Всероссийская акция «Генеральная уборка» пройдет на природных территориях Москвы 15 сентября

Всероссийская акция «Генеральная уборка» пройдет на природных территориях Москвы в субботу, 15 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«В рамках эко-акции будут проведены субботники на природных территориях Москвы, организованы лекции, посвященные раздельному сбору отходов, тематические мастер-классы и викторины», — говорится в сообщении.

Основной площадкой акции станет парк культуры и отдыха «Фили», начало в 13:00. В рамках мероприятия запланированы эко-квест, лекции об экологическом волонтерстве, также на площадке будет организован раздельный сбор отходов.

К мероприятию также присоединятся Бирюлевский дендропарк, ландшафтные заказники «Теплый Стан» и «Долина реки Сходни», памятник природы «Серебряный бор», комплексный заказник «Алтуфьевский», Измайловский лесопарк, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» и другие.