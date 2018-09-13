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Активисты из Истры вместе с сотрудниками Госадмтехнадзора и лесного хозяйства борются с несанкционированными свалками
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Активисты из Истры вместе с сотрудниками Госадмтехнадзора и лесного хозяйства борются с несанкционированными свалками 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несанкционированные свалки — проблема, которая волнует жителей всех Московской области. Люди оставляют мусор в местах отдыха, а иногда местные жители устраивают свал там, где им удобно. В городском округе Истра решили не просто убирать территорию, но и предупреждать появление мусора. Сделать это помогает патрулирование территории.
Источник фото: телеканал «360»
Во время патрулирования территории сотрудники лесной охраны наткнулись на свалку строительного мусора в своем хозяйстве. По словам местного лесничего, это работа жителей СНТ и гостей нашего округа. Эта проблема касается не только Истры, но и других регионов. По указанию губернатора Московской области был создан штаб для поиска и устранения подобных свалок, который успешно пресекает и устраняет правонарушения на протяжении трех месяцев.
Источник фото: телеканал «360»
Загрязнение лесов бытовыми отходами и свалками имеет крайне негативные последствия. Мусор постепенно разлагается, попадает в почву и корневую систему вместе с выпавшими осадками, после чего деревья слабеют, сохнут и погибают. Поэтому и наказание за организацию свалки серьезное, для юридических лиц штраф составляет 500 тысяч рублей и ликвидацию мусорных отходов, а для лиц физических — пять тысяч рублей.
Сотрудники Госадмтехнадзора, лесного хозяйства и общественные деятели постоянно патрулируют вверенную им территорию, чтобы предотвратить незаконный свал мусора.
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