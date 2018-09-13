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Почему кузбасский памятник природы не оградили от недропользования
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Почему кузбасский памятник природы не оградили от недропользования 

Российская Газета 2 часа назад
Так, еще в 2012 году на расширенном заседании Общественного экологического совета при департаменте с участием представителей общественных организаций и органов прокуратуры обсуждалась возможность создания охранной зоны с ограниченным видом использования данной территории и подготовлены конкретные предложения по установлению ее границ.
В пределах Новокузнецкого района за последние пять лет было создано три особо охраняемых природных территории. В том числе в 2013 году — памятник природы регионального значения «Кузедеевский» площадью 15 гектаров.
В то же время, согласно действующему федеральному законодательству, региональные органы исполнительной власти не принимают участия в согласовании и выдаче лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых (за исключением их общераспространенных видов). Государственная экологическая экспертиза проектной документации по строительству и эксплуатации объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами. Поэтому региональные исполнительные органы госвласти не имеют возможности оценить на стадии проектирования, как подобные объекты, планируемые к строительству, будут воздействовать на окружающую среду.
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