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Медведи и волки нападают на домашних животных в Алтайском крае
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Медведи и волки нападают на домашних животных в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 32 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители сел, которые находятся рядом с Тигирекским заповедником, сообщают о нападении диких животных на домашний скот. Речь идет не только о медведях, но и о волках.
Напомним, охранная зона находится на территории трех районов — в Краснощековском, Змеиногорском и Третьяковском. Как сообщает Минприроды, дикие животные не боятся людей и заходят в населенные пункты. Ситуация обострилась как в заповеднике, так и в Чинетинском заказнике. При этом специалистов больше беспокоит активность волков, чем медведей. Так, жители села Чинеты рассказывают, что волки убивают домашних копытных животных, хотя на территории заказника обитают косули и маралы.
Специалисты заповедника считают, что дикие животные нападают на домашний скот, который пасется без присмотра. К тому же люди не только не охраняют домашних животных, но и не вывозят павших животных на скотомогильники. Таким образом, они сами подкармливают не только медведей и волков, но и лисиц, барсуков.
В заказнике намерены начать исследование серого волка. Специалистов интересует численность хищника, его местообитание, рацион, деятельность и т.д. Они надеются, что результаты исследования помогут изменить ситуацию.
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