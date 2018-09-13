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Почему при добыче золота в Сибири не учитывается экологический вред
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Почему при добыче золота в Сибири не учитывается экологический вред 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Зачастую при предоставлении участков в пользование не принимаются во внимание экологические издержки. Как устроена вся процедура? Сначала проводится аукцион на право получения нужной лицензии (грубо говоря, кто больше заплатит, тот ее и получит). Только потом организация, по сути купившая эту лицензию, начинает разрабатывать проектную документацию, в том числе раздел воздействия на окружающую среду. И вдруг оказывается, что на нужном участке золото добывать нельзя — это приведет к грубым нарушениям природоохранного законодательства. А лицензия уже куплена, за проекты заплачено… Мы сейчас столкнулись именно с такой ситуацией — оспариваем в суде законность действий ООО «Ануй» по добыче россыпного золота в Солонешенском районе Алтайского края. Судебное заседание назначено на четвертое октября.
Конечно, здесь есть законодательная проблема, поскольку ситуация поставлена с ног на голову. Ведь прежде чем предоставлять в пользование участок, нужно — еще до предоставления лицензии — давать экологическую оценку. Этот вопрос далеко не первый год поднимается и природоохранными организациями, и экспертным сообществом. Более того: в международной, да и в российской практике существует такое понятие, как СЭО — стратегическая экологическая оценка. Она может проводиться для отдельных отраслей промышленности, для отдельных секторов экономической деятельности. Оцениваются, с одной стороны, целесообразность и эффективность проекта, с другой, — потенциальный ущерб от экологических издержек. Существуют внятные методики расчета ущерба, который, в конечном итоге, причиняется всему нашему государству.
На Алтае запасы большей части месторождений россыпного золота оцениваются в несколько десятков килограммов, а ущербы — в сотни миллионов рублей. И очевидно, что такие проекты не просто убыточны. Они вредны! И допускать их реализацию нельзя.
Из этой базовой законодательной проблемы вытекают другие. Даже если предприятие получило лицензию и разработало более или менее приемлемый проект, при разработке месторождения, нормы природоохранного законодательства не соблюдаются — это касается рекультивации земель, негативного воздействия на водные ресурсы (нередко происходят сбросы в реки неочищенных стоков). Россыпное золото находится в верховьях рек, фактически в их истоках. Негативное воздействие на истоки — негативное воздействие на всю реку. Ну не стоят несколько десятков килограммов золота уничтоженной реки! Речь же идет не только о загрязнении воды. Страдают животный мир, водные биоресурсы, рыбы ценных пород вроде тайменя и хариуса. Нарушаются русловые процессы — и стоит ли потом удивляться, что начинаются затопления территорий, которые раньше от этого не страдали? Просто люди создали все условия: раскопали реку, спрямили русло, превратили ее в сточную канаву, вырубили вблизи лес.
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