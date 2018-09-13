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Популяция медведей значительно увеличилась в Хабаровском крае
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Популяция медведей значительно увеличилась в Хабаровском крае 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Хищникам не хватает питания в естественной среде и косолапые выходят к людям. Об этом сообщил сайт gubernia.com.
Даже если животные не страдают от голода, то они выходят к людям на запах свалки или их могут привлечь урожай с огородов.
Представитель Минприроды региона Юрий Колпак пояснил, что число медведей в регионе увеличивается, так как популяция хищников не эксплуатируется как прежде. По данным статистики, в 2018 году в Хабаровском крае насчитывается свыше 18 тысяч бурых медведей.
«Квота добычи медведей — две тысячи с лишним, из них приобретено разрешений чуть более 900. Поэтому, естественно, популяция растет», — отметил глава отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.
Представитель министерства сообщил, что раньше жители северных сел сами отстреливали медведей, выходящих к населенным пунктам, но из-за ужесточения законодательства они перестали это делать.
О следах хищника в селе можно сообщить по номеру 112.
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