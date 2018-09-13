Алтайский край занял третье место в экологическом рейтинге регионов России

Алтайский край занял третье место экологического рейтинга регионов России по итогам расчетного периода с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года по итогам каждого сезона, его публикует Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

В числе самых благополучных с точки зрения экологии регионов летом 2018 года были Тамбовская область Республика Алтай . Затем следуют Алтайский край, Белгородская, Курская области, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области.

Наихудшая экологическая ситуация складывается в Свердловской, Челябинской, Иркутской, Московской и Брянской областях.

Экологи рассчитывали природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический индексы. Сводный индекс Алтайского края составил 61/39. Для сравнения у лидера он составляет 69/31, у аутсайдера — 36/64.