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Алтайский край занял третье место в экологическом рейтинге регионов России
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Алтайский край занял третье место в экологическом рейтинге регионов России 

АиФ — Алтай + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтайский край занял третье место экологического рейтинга регионов России по итогам расчетного периода с 1 июня по 31 августа 2018 года.
Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года по итогам каждого сезона, его публикует Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
В числе самых благополучных с точки зрения экологии регионов летом 2018 года были Тамбовская область и Республика Алтай. Затем следуют Алтайский край, Белгородская, Курская области, Республика Коми, Мурманская область, Санкт-Петербург, Магаданская и Ульяновская области.
Наихудшая экологическая ситуация складывается в Свердловской, Челябинской, Иркутской, Московской и Брянской областях.
Экологи рассчитывали природоохранный, промышленно-экологический, социально-экологический индексы. Сводный индекс Алтайского края составил 61/39. Для сравнения у лидера он составляет 69/31, у аутсайдера — 36/64.
Отметим, что ранее Минприроды РФ опубликовало проект госдоклада о состоянии окружающей среды, в котором Барнаула отнесли к числу городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. «Грязными» также были названы Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.
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