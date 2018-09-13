Ещё
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года (есть в распоряжении RT). Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е).
Затем следуют Белгородская область (4-е место), Курская область (5-е), Республика Коми (6-е), Мурманская область (7-е), Санкт-Петербург (8-е) и Магаданская область (9-е). Замыкает десятку Ульяновская область (10-е место).
Москва занимает в рейтинге 12-ю строчку.
Аутсайдерами списка стали Свердловская (85-е место), Челябинская (84-е), Иркутская (83-е), Московская (82-е) и Брянская (81-е) области.
Вместе с ними наихудшая экологическая ситуация зафиксирована в Бурятии (80-е место), Нижегородской области (79-е), Еврейской АО (78-е), Красноярском крае (77-е) и Оренбургской области (76-е).
Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона.
Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин рассказал, что с декабря 2018 года города федерального значения Севастополь, Москва и Санкт-Петербург будут объединены в рейтинге в три укрупнённых «региона» с Республикой Крым, Московской областью и Ленинградской областью соответственно.
«Мы считаем, что с экологической точки зрения данные субъекты не могут делиться географически. Крымский полуостров, как и два крупнейших города нашей страны с прилегающими областями — это единые экосистемы, Невозможно поделить воздух, водные объекты, антропогенную нагрузку на территории по административным границам. Ранее мы получали справедливые претензии от всех природоохранных органов вышеупомянутых субъектов России о неправильных подходах при формировании «Экологического рейтинга субъектов России», — сказал Нагибин.
Он добавил, что если бы объединение субъектов по такому принципу произошло уже в летнем рейтинге, Москва и Московская область заняли бы в нём 60-е место, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 52-е, а Севастополь и Республика Крым — 72-е место.
Ранее глава Минприроды рассказал о новой отрасли по обращению с отходами.
RT на русском: последние новости
СМИ: В Минприроды заявили о рекордном потеплении в арктической зоне России в 2017 году Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек СМИ: Сибирский федеральный округ признали лидером по количеству отходов производства и потребления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии22
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление244
У России есть козырь в деле Скрипалей183
Оценены шансы России отразить удар США476
Варшава дала странное обещание после скандала в МИДе
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение