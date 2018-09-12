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У берегов Флориды токсичная водоросль убивает все живое
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У берегов Флориды токсичная водоросль убивает рыбу и морских животных 

РИА Новости 1 час назад
В заливе Тампа на западном побережье Флориды (США) на берег выбрасывает рыбу и морских животных, погибших из-за цветения токсичной водоросли, сообщает The Washington Post.
На участке побережья от Клируотера до Санкт-Петербурга сотрудники специальных служб убирают рыбу, которая, разлагаясь, распространяет ужасный запах и отпугивает туристов.
Токсичные водоросли привели также к гибели сотен морских черепах, десятка дельфинов-афалин и даже восьмиметровой китовой акулы.
По данным Комиссии по сохранению дикой природы, опасные водоросли находятся на расстоянии примерно 190 километров от береговой линии. Токсины, выделяемые растениями, могут распространяться не только в воде, но и в воздухе и вызывать проблемы с дыханием у людей. Они могут стать причиной обострения астмы.
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