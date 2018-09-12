Минприроды включил СЗФО в тройку самых замусоренных округов России

Северо-Западный федеральный округ вошёл в тройку самых замусоренных в России . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на госдоклад Министерства природы РФ.

СЗФО занял второе место в рейтинге. За год в округе было произведено 465 млн т отходов. Возглавил рейтинг Дальневосточный ФО с 632 млн т мусора. В свою очередь, Уральский ФО с 281 млн т отходов замкнул тройку лидеров. Далее в списке расположились Центральный федеральный округ, где за год произвели 249 млн тонн мусора, Приволжский ФО с 154 млн т, а также Южный ФО с менее 19 млн т. Меньше всего отходов образовалось в Северо-Кавказском федеральном округе — всего 3,7 млн т.

В Министерстве также отметили, что больше всего в стране отходов от добычи полезных ископаемых, бытового мусора, лома металла и отработанного угля. Однако за последние семь лет количество ежегодно образующихся отходов в стране увеличилось на 66,5% — с 3,7 млрд т до 6,2 млрд т.

Ранее в калининградском минприроды назвали самые грязные муниципалитеты в области.