В парке Дружбы пройдет субботник с концертом

Общественники проведут ручную уборку самарского парка «Дружбы», очистив его территорию от мелкого бытового мусора.

"Основная задача активистов-экологов заключается не только в уборке территории, но и что более важно, в привлечении внимания жителей региона к проблеме оставляемого после отдыха мусора, из-за которого наносится вред окружающей среде и образуются несанкционированные свалки, — рассказал о предстоящей акции сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский . — Поэтому в рамках проведения Всероссийского субботника для всех жителей Самары будет организована выставка, посвященная теме переработки отходов, посетив которую горожане узнают, что происходит с мусором, будь то пластик или стекло, после его попадания на заводы по переработке отходов, и почему так важен раздельный сбор отходов".

Также в парке будет работать «Экомобиль» по сбору бытовых отходов. Каждый житель города сможет принести отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, градусники, батарейки (любые виды), металл, стекло, ПЭТ-бутылки, пластик и макулатуру. Все опасные отходы будут принимать у населения бесплатно.

В день Всероссийского субботника самарская команда «Молодежки ОНФ» организует в парке «Дружба» конкурсно-концертную программу, на которой самые активные участники экологической викторины получат призы и сувениры, а все желающие смогут посмотреть концертные номера.

Начало субботника в 11.00.