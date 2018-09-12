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Золошлаковые отходы Кемеровской ТЭЦ будут использованы для рекультивации
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Золошлаковые отходы Кемеровской ТЭЦ будут использованы для рекультивации 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Золошлаковые отходы Кемеровской ТЭЦ будут использованы для рекультивации земель, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).
rightЗолоотвал №1 Кемеровской ТЭЦ площадью 12 гектаров эксплуатировался до 1976 года, после заполнения был осушен и законсервирован. За 42 года большая, северная, часть золоотвала заросла естественным образом — смешанным лесом. Рекультивировать необходимо его южную часть площадью 2,6 га.
"На первом, техническом, этапе будут выполнены планировочные работы. Для этого в качестве грунта планируется использовать золошлаковые материалы, получаемые после сжигания угля на Кемеровской ТЭЦ… На следующем, биологическом, этапе рекультивации в грунт будут внесены минеральные удобрения, посажены деревья и многолетние травы", — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что на подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух проводимые мероприятия отрицательно не повлияют. После общественных обсуждений проекта рекультивации материалы оценки воздействия на окружающую среду рекультивации золоотвала ТЭЦ будут направлены СГК на государственную экологическую экспертизу.
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