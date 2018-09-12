ОНФ попросил прокуратуру проверить ход слушаний по объекту мусоропереработки в Подмосковье

Владимира Гутенева. "Общественные слушания, посвященные строительству мусоросортировочного комплекса, прошли в июле 2018 года. Для проверки всех выявленных нарушений проведения общественных слушаний в Сергиево-Посадском районе Подмосковья мы обратились в Генеральную прокуратуру", — процитировали в пресс-службе организации координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» и депутата Госдумы

По его словам, проект объекта не был опубликован на сайте администрации муниципалитета вопреки положениям Градостроительного кодекса РФ , а организаторы слушаний пускали в помещение не всех граждан. Также Гутенев указывает, что в ходе общественных слушаний не было учтено мнение людей, которые постоянно проживают вблизи строящегося комплекса.

"Сейчас мнение граждан при строительстве подобных объектов практически полностью игнорируется со стороны местных властей повсеместно, и Сергиево-Посадский район Подмосковья в этом вопросе не является исключением. В условиях проведения реформы обращения с отходами, повышенного внимания граждан к размещению объектов мусорной инфраструктуры и нередких случаев социальной напряженности, вызванных данными вопросами, особенно в Московской области, невыполнение требований действующего законодательства в части проведения общественных слушаний по созданию объектов по обработке и размещению твердых коммунальных отходов представляется недопустимым", — добавил депутат.

Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган сообщал, что мусороперерабатывающий комплекс в Сергиево-Посадском районе возводит компания «РТ— Инвест» (входит в структуру корпорации «Ростех» ). По словам генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, строительство предполагается завершить во втором квартале 2019 года. Объем инвестиций составит порядка 3,5 млрд рублей.

Шипелов также рассказывал, что мусороперерабатывающий комплекс в Сергиевом Посаде сможет принимать до 450 тыс. тонн отходов в год. На нем будет три линии, которые будут обрабатывать по 150 тыс. тонн отходов каждая: одна линия — для пригодного к переработке мусора и две линии для неперерабатываемых отходов и органического мусора. Отходы на эти линии будут привозить разными мусоровозами, чтобы содержимое контейнеров не смешивалось.

Новый экологический стандарт

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе будет построено всего 11 комплексов по переработке отходов с сортировкой мусора (КПО). Первые из них уже начал работать. Комплексы станут частью новой системы обращения с мусором в Московской области, так называемого «экологического стандарта».

Система будет основана на раздельном сборе и заработает с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами понесут региональные операторы, которые будут обслуживать семь кластеров в Подмосковье. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.