В Минприроды появится заместитель министра по вопросам переработки отходов

ВЛАДИВОСТОК , 13 сентября. / ТАСС /. Заместитель, курирующий направление по переработке отходов, появится в Минприроды . Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин

"Нужно создать новую отрасль переработки отходов в стране. Это очень тяжелая работа, над которой мы работаем. Она будет создана в виде проектного офиса, куда войдет проектная группа. Будет заместитель отдельный в министерстве, курирующий это направление", — сказал он.

Министр добавил, что для увеличения объема переработки отходов с 7 до 60% необходимо создать компанию-интегратор по их утилизации. «Мы ее называем публично-правовая компания, которая будет сопровождать бизнес-проекты по строительству сортировочного комплекса, мусороперерабатывающих заводов и вторичной переработки», — отметил Кобылкин.

Ранее в августе Минприроды сообщило, что компания будет взаимодействовать с региональными операторами по переработке отходов. По информации министерства, экологический сбор также будет контролировать интегратор. Создать компанию планируется до конца 2018 года.