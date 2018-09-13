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В Минприроды появится заместитель министра по вопросам переработки отходов
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В Минприроды появится заместитель министра по вопросам переработки отходов 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель, курирующий направление по переработке отходов, появится в Минприроды. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.
"Нужно создать новую отрасль переработки отходов в стране. Это очень тяжелая работа, над которой мы работаем. Она будет создана в виде проектного офиса, куда войдет проектная группа. Будет заместитель отдельный в министерстве, курирующий это направление", — сказал он.
Министр добавил, что для увеличения объема переработки отходов с 7 до 60% необходимо создать компанию-интегратор по их утилизации. «Мы ее называем публично-правовая компания, которая будет сопровождать бизнес-проекты по строительству сортировочного комплекса, мусороперерабатывающих заводов и вторичной переработки», — отметил Кобылкин.
Ранее в августе Минприроды сообщило, что компания будет взаимодействовать с региональными операторами по переработке отходов. По информации министерства, экологический сбор также будет контролировать интегратор. Создать компанию планируется до конца 2018 года.
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