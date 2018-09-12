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Росприроднадзор оштрафовал «Арзамасский машиностроительный завод» за загрязнение реки Шамка
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Росприроднадзор оштрафовал «Арзамасский машиностроительный завод» за загрязнение реки Шамка 

nn.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: nn.ru
Сотрудники департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу выявили нарушения на «Арзамасском машиностроительном заводе» в ходе плановой выездной проверки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Предприятие сливало сточные ливневые воды в Шамку, которая является притоком реки Тёши. Сотрудники Росприроднадзора установили, что содержание фосфатов в этих стоках в три раза превышают допустимую норму.
Юридическому лицу назначили штраф в 80 тысяч рублей, а должностному лицу в 10 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что Шамке нанесли вред на сумму свыше 69 тысяч рублей. «Арзамасскому машиностроительному заводу» предъявили требование о добровольной выплате этой суммы.
Помимо этого, предприятие загрязняет и воздух — нормы выбросов в атмосферу по взвешенным веществам превышены в семь раз, по железу в 1,3 раза. Юридическое и должностное лица оштрафованы ещё на 200 тысяч рублей. Заводу выдали предписания об устранении выявленных нарушений.
Нижегородская область полна крупными промышленными предприятиями, соответственно, у нас производится множество отходов. Куда же они попадают, и что с ними происходит? Узнайте в нашем материале. А в последний день лета специалисты Росприроднадзора опечатали въезд на территорию садоводческого товарищества «Родник» в Советском районе: запрет был введён из-за фактов несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
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