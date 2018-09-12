Росприроднадзор оштрафовал «Арзамасский машиностроительный завод» за загрязнение реки Шамка

Сотрудники департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу выявили нарушения на «Арзамасском машиностроительном заводе» в ходе плановой выездной проверки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предприятие сливало сточные ливневые воды в Шамку, которая является притоком реки Тёши. Сотрудники Росприроднадзора установили, что содержание фосфатов в этих стоках в три раза превышают допустимую норму.

Юридическому лицу назначили штраф в 80 тысяч рублей, а должностному лицу в 10 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что Шамке нанесли вред на сумму свыше 69 тысяч рублей. «Арзамасскому машиностроительному заводу» предъявили требование о добровольной выплате этой суммы.

Помимо этого, предприятие загрязняет и воздух — нормы выбросов в атмосферу по взвешенным веществам превышены в семь раз, по железу в 1,3 раза. Юридическое и должностное лица оштрафованы ещё на 200 тысяч рублей. Заводу выдали предписания об устранении выявленных нарушений.

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