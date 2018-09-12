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15 сентября во Владимирской области пройдут генеральные уборки
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15 сентября во Владимирской области пройдут генеральные уборки 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В субботу, 15 сентября, во Владимирской области пройдет экологическая акция «Сделаем!». Её цель — уборка мусора в парках, лесах, полянах и у берегов водоемов.
К акции могут присоединиться все желающие. Во Владимире будут убирать в парках «Дружба» и «Загородный», а также на озерах Гусинка и Семязино.
К субботникам присоединяться жители Коврова, Мурома, Киржача, Александрова, Гусь-Хрустального, Радужного и Собинки. Весь маршрут можно посмотреть здесь.
Все волонтеры получат необходимый инвентарь. Акция подразумевает не только уборку мусора, но и специальные лекции и сборы вторсырья.
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