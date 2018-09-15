Тольяттинцам посоветовали не гулять с детьми вдоль дорог и поменьше пользоваться автомобилями

В администрации Тольятти созвали совещание, чтобы обсудить выбросы

Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало «Рекомендации по ограничению действий, приводящих к загрязнению атмосферного воздуха». В документе содержатся советы для предприятий и для жителей больших городов, как избежать неприятных запахов в атмосфере.

Одним из основных источников загрязнения городского воздуха представители ведомства назвали личные автомобили. Жителям посоветовали ограничить использование автотранспортных средств.

— Не сжигать мусор. Не гулять с детьми возле автомобильных дорог. Почаще выезжать на дачу, на природу или в парк. Не заниматься физкультурой и спортом в черте города, — также рекомендуют тольяттинцам представители Роспотребнадзора.

Между тем жители второго по величине города Самарской области продолжают жаловаться на неприятные запахи. А метеорологи всё так же не находят в пробах городского воздуха ничего особенного. В мэрии Тольятти 14 сентября даже созвали совещание по этому поводу.

— Вопросы экологической безопасности в Тольятти ещё никогда не стояли настолько остро, как сейчас, — рассказал на мероприятии мэр города Сергей Анташев . — Всего за две недели, с 27 августа по 12 сентября, в горадминистрацию с жалобами на загрязнение воздуха поступило 161 устное обращение, 218 письменных жалоб и 500 звонков. Люди жалуются на проблемы с дыханием, аллергические реакции. Малышей в детсадах не выводят на прогулку.

Руководителей крупнейших тольяттинских промышленных предприятий на совещании в мэрии попросили прокомментировать ситуацию с выбросами. Представители АВТОВАЗа , «СИБУР Тольятти», «КуйбышевАзота» «Тольяттиазота» и ГК «АКОМ» выступили с речами о том, как тщательно они следят за экологической безопасностью, рассказали о мерах по сокращению промышленных выбросов, принятых в августе и сентябре.