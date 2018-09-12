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«Чистый лес». Минлей вычистят до неузнаваемости
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«Чистый лес». Минлей вычистят до неузнаваемости 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале 15 сентября по традиции пройдет экологическая акция «Чистый лес». В этом году для уборки выбрали стойбище Минлей, расположенное в Приуральском районе. Инициаторы мероприятия — региональная общественная организация «Минлей» и департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО при содействии Региональной общественной организации «Зеленая Арктика».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, к масштабному мероприятию практически все готово. Сформировали экологические отряды, уже подготовили инвентарь. В экологической акции примут участие студенты Ямальского многопрофильного колледжа, представители общественных организаций, а также неравнодушные горожане.
Отметим, большая генеральная уборка страны стартовала в 2017 году в рамках Года экологии в России.
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