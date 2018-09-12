Удостоверение для инспектора

В июне этого года проводилась программа обучения кандидатов в общественные инспекторы столицы. Программу «Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля» разработали специалисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Москве и Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям столичного МЧС , при поддержке департамента. 25 волонтеров, экоактивистов стали первыми слушателями. Именно они следят за состоянием московских парков, скверов и водоемов, собирают подписи и готовят обращения в органы власти, помогая выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства и правил пожарной безопасности.

— 11 человек из тех, что прошли обучение, сегодня получили удостоверения, — сказал Антон Кульбачевский.

— Во время обучения они прежде всего прошли юридическую практику, изучив административное и экологическое законодательство, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другое, а также правоприменение этого законодательства. Чтобы стать общественным инспектором, необходимо в первую очередь владеть серьезными знаниями экологического законодательства и понимать, как его применять. По его словам, инспекторы могут зафиксировать практически любые нарушения, вплоть до костра, разведенного в неположенном месте.

— Благодаря общественным инспекторам можно более оперативно и четко пресекать нарушения, а затем исправлять, — пояснил глава департамента.

Вручение удостоверений проходит впервые, поскольку долгое время юридический статус для этой инициативы не удавалось получить. Но в феврале 2018 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Минприроды «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды».

— Это и узаконило механизм получения удостоверений общественными инспекторами, — уточнил Кульбачевский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Бирюков , советник начальника Главного управления МЧС России по Москве:

— Общественные инспекторы четко понимают, что требуется для того, чтобы выявить нарушения. Сначала они должны их зафиксировать, например, с помощью смартфона, который есть у каждого. Общественные инспекторы уже выстроили взаимодействие с государственными, которые работают по своим территориям. Они на этих территориях контролируют соблюдение экологического законодательства. Эти фото или видеозаписи общественники присылают госинспекторам, чтобы они приняли соответствующие меры.