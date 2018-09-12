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Удостоверение для инспектора
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Удостоверение для инспектора 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вчера, 10 сентября, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский вручил удостоверения общественным инспекторам.
В июне этого года проводилась программа обучения кандидатов в общественные инспекторы столицы. Программу «Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля» разработали специалисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Москве и Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям столичного МЧС, при поддержке департамента. 25 волонтеров, экоактивистов стали первыми слушателями. Именно они следят за состоянием московских парков, скверов и водоемов, собирают подписи и готовят обращения в органы власти, помогая выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства и правил пожарной безопасности.
— 11 человек из тех, что прошли обучение, сегодня получили удостоверения, — сказал Антон Кульбачевский.
— Во время обучения они прежде всего прошли юридическую практику, изучив административное и экологическое законодательство, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и другое, а также правоприменение этого законодательства. Чтобы стать общественным инспектором, необходимо в первую очередь владеть серьезными знаниями экологического законодательства и понимать, как его применять. По его словам, инспекторы могут зафиксировать практически любые нарушения, вплоть до костра, разведенного в неположенном месте.
— Благодаря общественным инспекторам можно более оперативно и четко пресекать нарушения, а затем исправлять, — пояснил глава департамента.
Вручение удостоверений проходит впервые, поскольку долгое время юридический статус для этой инициативы не удавалось получить. Но в феврале 2018 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ Минприроды «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды».
— Это и узаконило механизм получения удостоверений общественными инспекторами, — уточнил Кульбачевский.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Бирюков, советник начальника Главного управления МЧС России по Москве:
— Общественные инспекторы четко понимают, что требуется для того, чтобы выявить нарушения. Сначала они должны их зафиксировать, например, с помощью смартфона, который есть у каждого. Общественные инспекторы уже выстроили взаимодействие с государственными, которые работают по своим территориям. Они на этих территориях контролируют соблюдение экологического законодательства. Эти фото или видеозаписи общественники присылают госинспекторам, чтобы они приняли соответствующие меры.
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