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СМИ: Сибирский федеральный округ признали лидером по количеству отходов производства и потребления
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СМИ: Сибирский федеральный округ признали лидером по количеству отходов производства и потребления 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Сибирский федеральный округ признали лидером по количеству отходов производства и потребления, сообщают «Известия» со ссылкой на проект доклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году.
Объём доходов в СФО составил 4,4 млрд тонн, или 71% от общего показателя по стране.
Из документа следует, что это связано с добычей угля в Кемеровской области — основном угледобывающем регионе.
Второе место занимает Дальневосточный федеральный округ (632 млн тонн).
В Северо-Западном — 465 млн тонн, в Уральском — 281 млн тонн, в Центральном и Приволжском — 249 млн тонн и 154 млн тонн соответственно. В Южном округе выявлено менее 19 млн тонн.
Самый низкий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 3,7 млн тонн, или 0,06% от общего показателя.
Всего с 2010 по 2017 годы количество ежегодно образующихся отходов по России выросло с 3,7 млрд тонн до 6,2 млрд тонн. Рост — 66,5%.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 830 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю.
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