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В Подмосковье устранили 456 несанкционированных свалок за неделю
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В Подмосковье устранили 456 несанкционированных свалок за неделю 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области устранили 456 несанкционированных свалок и навалов мусора за неделю, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.
По словам главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья Татьяны Витушевой, больше всего мусорных скоплений ликвидировано в Солнечногорске, Люберцах, Талдоме, Балашихе и Раменском районе.
Работами занимается штаб по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.
В июле Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали 138 несанкционированных свалок с начала 2018 года.
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