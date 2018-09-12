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Краснодарцы выйдут на общегородской субботник
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Краснодарцы выйдут на общегородской субботник 

Краснодарские известия 2 часа назад
Он пройдет в предстоящую субботу, 15 сентября. Также в городе будут организованы несколько экологических акций. Избавиться от опасных отходов в эту субботу можно будет с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
— ул. Проспект Чекистов, 17;
— ул. им. Атарбекова, 38;
— ул. Московская, 54;
— ул. Ставропольская, 262;
— ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.
В пункты приема можно будет сдать ртутьсодержащие лампы, термометры и градусники, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы, отработанные масла, автопокрышки, металлическая и стеклянная тара и другое. Отходы обезвредят и утилизируют, часть будет направлена на вторичное использование.
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче развернется 15 сентября на Театральной площади. Гостей фестиваля познакомят с современными энергоэффективными технологиями.
В парке им. 30-летия Победы состоятся экологическая акция Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка страны», а также Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Активисты избавят парк от стихийных свалок и организуют работы по уходу за деревьями.
Общегородской субботник будет проходить во всех районах города. Присоединиться к нему приглашаются все желающие, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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