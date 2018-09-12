Краснодарцы выйдут на общегородской субботник

Он пройдет в предстоящую субботу, 15 сентября. Также в городе будут организованы несколько экологических акций. Избавиться от опасных отходов в эту субботу можно будет с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

— ул. Проспект Чекистов, 17;

— ул. им. Атарбекова, 38;

— ул. Московская, 54;

— ул. Ставропольская, 262;

— ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 2/2.

В пункты приема можно будет сдать ртутьсодержащие лампы, термометры и градусники, просроченные лекарственные средства, батарейки, аккумуляторы, картриджи, электронные приборы, отработанные масла, автопокрышки, металлическая и стеклянная тара и другое. Отходы обезвредят и утилизируют, часть будет направлена на вторичное использование.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче развернется 15 сентября на Театральной площади. Гостей фестиваля познакомят с современными энергоэффективными технологиями.

В парке им. 30-летия Победы состоятся экологическая акция Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка страны», а также Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Активисты избавят парк от стихийных свалок и организуют работы по уходу за деревьями.

Общегородской субботник будет проходить во всех районах города. Присоединиться к нему приглашаются все желающие, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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