Первый путеводитель по заповедникам и нацпаркам Дальнего Востока презентовали на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК , 12 сентября. / ТАСС /. Первый путеводитель по заповедникам и национальным паркам Дальнего Востока презентовали на полях Восточного экономического форума, сообщило в среду Минприроды

"В рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке ( Приморский край

состоялась презентация уникального путеводителя по особо охраняемым природным территориям ДФО Книга вышла отдельными тиражами на русском и на английском языках. Партнерами издания выступили Кроноцкий государственный заповедник и АНО «Экспоцентр „Заповедники России“, в работе над путеводителем приняли участия представители особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

В путеводителе «Заповедники Дальнего Востока» представлено 30 заповедников и национальных парков региона. В издании приведены подробные сведения о климатических и географических особенностях, о флоре и фауне заповедных территорий. Особое внимание в книге уделено туристическим маршрутам: приведено подробное описание, указана сезонность, описана ключевая инфраструктура. Книга иллюстрирована фотографиями дальневосточной природы и снабжена планами-схемами особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

"Дальний Восток становится доступнее для туристов из России и из-за рубежа. Создается необходимая инфраструктура, прорабатываются и обустраиваются маршруты. Мы видим, что этот регион уникален, и понимаем, что спрос на экологический туризм в ближайшие годы будет только расти. Книга, подготовленная нашим издательством, с одной стороны направлена на развитие туризма в ООПТ, а с другой — призвана научить людей правильно вести себя на охраняемых территориях, ценить и беречь природу", — цитирует пресс-служба гендиректора издательства PressPass, выпустившего путеводитель, Алексея Литвинова

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.