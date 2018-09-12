В Волгоградской области высадят более 8000 кустарников и деревьев

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в этом году к экологической акции, которая продлится до 31 октября, присоединятся не только сотрудники лесхозов, питомников и природных парков, но и волонтеры. Часть из деревьев высадят в одном из парков Красноармейского района.

Кроме того, в рамках акции будут собраны семена для посадки в местных питомниках. В этом году плановый показатель составляет пять тонн — в два раза больше, чем в минувшем году.

Основная цель акции — привлечь как можно больше людей к решению проблемы восстановления и приумножения лесов в России. В 2017 году было заготовлено более 2,7 тонны семян растений, а посажено — 5,6 тысячи деревьев, более 93 гектаров зеленых зон освобождено от мусора. Работники лесничеств провели более 500 занятий для студентов и школьников.

«В целом в 2018 году в регионе с учетом всех акций планируется высадить более 4,5 миллионов саженцев», — заявили в обладминистрации.