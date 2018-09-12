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113 млн из федерального бюджета получит Южный Урал на сортировку отходов
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113 млн из федерального бюджета получит Южный Урал на сортировку отходов 

АиФ + ещё 1 11 минут назад
Фото: АиФ
Челябинская область получит из федерального бюджета дополнительно 113 млн рублей, которые планируют направить на строительство новых мусоросортировочных комплексов, сообщают в пресс-службе главы региона.
«Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями. Наш регион стал единственным, который уже приступил к освоению выделенных федеральных средств», — отметил губернатор Борис Дубровский.
В регионе уже началось строительство двух мусоросортировочных комплексов в Сатке и Трёхгорном. В 2019 году на федеральные деньги такие комплексы начнут возводить в Аше и Усть-Катаве. Кроме того, планируется создать установку по утилизации отходов, которые остаются после выборки вторсырья.
Напомним, 11 сентября в Челябинске официально прекратила приём отходов городская свалка. Мусор из областного центра теперь свозят на временный полигон у посёлка Полетаево.
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