113 млн из федерального бюджета получит Южный Урал на сортировку отходов

Челябинская область получит из федерального бюджета дополнительно 113 млн рублей, которые планируют направить на строительство новых мусоросортировочных комплексов, сообщают в пресс-службе главы региона.

«Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями. Наш регион стал единственным, который уже приступил к освоению выделенных федеральных средств», — отметил губернатор Борис Дубровский

В регионе уже началось строительство двух мусоросортировочных комплексов в Сатке и Трёхгорном. В 2019 году на федеральные деньги такие комплексы начнут возводить в Аше и Усть-Катаве. Кроме того, планируется создать установку по утилизации отходов, которые остаются после выборки вторсырья.

Напомним, 11 сентября в Челябинске официально прекратила приём отходов городская свалка. Мусор из областного центра теперь свозят на временный полигон у посёлка Полетаево.