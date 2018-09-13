В Энгельсском Экотехнопарке прошел семинар-совещание о работе регоператора

На Энгельсском мусороперерабатывающем комплексе проходит экскурсия для участников семинара-совещания «О взаимодействии органов местного самоуправления с региональным оператором по обращению с отходами в части реализации полномочий в области обращения с отходами», который проводится Саратовской областной думой.

Директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев рассказал об основных принципах работы концессионного объекта, производственных площадках и работе линий по сортировке коммунальных отходов.

Участники совещания ознакомились с тем, из чего в настоящий момента состоит Энгельсский Экотехнопарк и как происходит работа с поступающим на объект объемами мусора. Работа ведется на четырех площадках: мусоросортировочном комплексе, площадке для обработки крупногабаритных отходов, в цехе биокомпостирования, а также на современном полигоне захоронения ТКО. Мощность данного объекта позволяет перерабатывать до 480 тысяч тонн отходов в год.

Участники экскурсии отметили чистоту и благоустройство на территории Экотехнопарка, несмотря на поступающие для обработки объемы коммунальных отходов.