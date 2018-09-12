Тверская область примет участие в акции «Генеральная уборка страны»

Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Тверской области экологическую акцию «Генеральная уборка страны». Акция пройдет во Всемирный день чистоты, 15 сентября, в городе Бологое. Во время масштабного субботника планируется убрать две свалки на берегу Бологовского озера.

Несанкционированные свалки, которые ликвидируют общественники, отмечены на сайте «Интерактивная карта свалок». Всего на территории Тверской области сейчас зафиксирован 531 проблемный объект, 188 ликвидировано, по остальным ведется работа. В Болговском районе отмечено 35 свалок, убрано пока лишь восемь из них. Кроме того, в этом году эксперты Народного фронта признали Бологое аутсайдером в рейтинге по количеству выявленных и устраненных свалок в черте населенных пунктов.

— В Бологое до недавнего времени не очень эффективно велась работа по ликвидации несанкционированных свалок. Мы планируем своими силами убрать два объекта и пообщаться с представителями власти по поводу дальнейшей совместной работы, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев

Он отметил, что к участию в экологической акции также приглашены местные жители и общественные организации города.

Добавим, подключиться к акции «Генеральная уборка страны» может каждый человек. Это можно сделать, отмечая проблемные точки на карте свалок экологического проекта ОНФ. Нужно зайти на сайт kartasvalok.ru, ознакомиться с инструкцией, выбрать свой регион, указать координаты незаконной свалки или «серого» полигона ТКО, разместить фото— или видеоматериалы, а также обозначить готовность личного участия в ликвидации объекта. Активисты ОНФ после проверки информации, размещенной на карте, подготовят обращения в компетентные органы и будут держать на контроле принимаемые меры до устранения нарушений.