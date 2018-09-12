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Самым замусоренным регионом России стал Сибирский федеральный округ
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Самым замусоренным регионом России стал Сибирский федеральный округ 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Лидером по количеству отходов производства и потребления в России стал Сибирский федеральный округ. Об этом пишет газета «Известия».
В регионе было образовано 4,4 миллиарда тонн отходов. Это 71% от общего количества по стране, говорится в проекте госдоклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды в 2017 году.
По России в среднем количество различного мусора увеличилось на 66% за последние семь лет. Меньше всего отходов оказалось в Северо-Кавказском федеральном округе.
В документе говорится, что в основном засоряют страну отходы V и IV классов опасности (практически неопасные и малоопасные). К ним относят, в частности, отходы от добычи полезных ископаемых, бытовой мусор, лом металла, отработанный уголь и так далее.
Отходы горнодобывающей промышленности в СФО в основном относятся к V пятому классу опасности и вреда природе практически не наносят.
Помочь в решении проблемы должна реализация двух направлений нацпроекта «Экология», на которую требуется около 368 миллиардов рублей. Также Минприроды разрабатывает меры, которые могли бы стимулировать предприятия к вовлечению отходов в хозяйственный оборот.
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