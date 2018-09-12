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Погода в Саратове снова станет опасной для горожан
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Погода в Саратове снова станет опасной для горожан 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
В Саратове погодные условия снова могут создать опасность для здоровья горожан, проинформировали чиновники министерства природных ресурсов и экологии области.
По данным саратовских метеорологов, с шести вечера 11 сентября до десяти утра 12 сентября и с шести вечера 12 сентября до десяти утра 13 сентября в Ленинском районе Саратова метеоусловия будут способствовать накоплению в атмосфере загрязняющих веществ.
«Для поддержания нормальной экологической ситуации предприятиям Ленинского района Саратова рекомендовано следить за точным соблюдением технологических процессов, обеспечить бесперебойную работу установок очистки газа», — посоветовали в министерстве и отметили, что данные явления не связаны с дополнительными выбросами от предприятий или автотранспорта.
Над Саратовом создались определенные метеорологические условия, когда загрязняющие вещества не поднимаются в верхние слои атмосферы, а остаются на небольшой высоте.
Напомним, об аналогичной ситуации экологи сообщали вечером 8 сентября, когда природные условия способствовали накоплению вредных выбросов не только над Саратовом, но и над Балаковом и Вольском.
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