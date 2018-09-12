Погода в Саратове снова станет опасной для горожан

По данным саратовских метеорологов, с шести вечера 11 сентября до десяти утра 12 сентября и с шести вечера 12 сентября до десяти утра 13 сентября в Ленинском районе Саратова метеоусловия будут способствовать накоплению в атмосфере загрязняющих веществ.

«Для поддержания нормальной экологической ситуации предприятиям Ленинского района Саратова рекомендовано следить за точным соблюдением технологических процессов, обеспечить бесперебойную работу установок очистки газа», — посоветовали в министерстве и отметили, что данные явления не связаны с дополнительными выбросами от предприятий или автотранспорта.

Над Саратовом создались определенные метеорологические условия, когда загрязняющие вещества не поднимаются в верхние слои атмосферы, а остаются на небольшой высоте.

Напомним, об аналогичной ситуации экологи сообщали вечером 8 сентября, когда природные условия способствовали накоплению вредных выбросов не только над Саратовом, но и над Балаковом и Вольском.