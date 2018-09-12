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Жителя Дзержинска осудят за перевозку и хранение химических отходов
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Жителя Дзержинска осудят за перевозку и хранение химических отходов 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
В городе Дзержинск Нижегородской области передано в суд уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в транспортировке и хранении химических веществ и отходов с нарушением установленных правил.
Как было установлено следствием, с марта 2014 года по март 2015 года обвиняемый, работая частным грузоперевозчиком на автомобиле марки «КАМАЗ», перевозил химические вещества в металлических бочках и кубовых емкостях на территорию одного из заводов Дзержинска.
Во время разгрузки химикатов происходили утечки химических веществ из-за падения бочек и емкостей на землю, тем самым причиняя ущерб окружающей среде.
В августе 2017 года после обнаружения правоохранителями места хранения химических веществ на территории завода и пресечения действий перевозчика, были приняты меры по ликвидации несанкционированного размещения опасных отходов.
При этом лабораторно-аналитические исследования образцов отходов показали, что в них содержались вещества, относящиеся ко 2 и 3 классам опасности и характеризующиеся как высокоопасные и умеренно опасные.
Задержанный мужчина пояснил следователям, что хотел лишь временно складировать привезенные им химикаты, а в дальнейшем сжечь их в печах при высокой температуре.
Ранее также сообщалось, что опасные промотходы нелегально везли из Дзержинска в Балахну.
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