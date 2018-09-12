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«Росатом» будет перепрофилировать заводы по уничтожению химоружия под переработку отходов
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«Росатом» будет перепрофилировать заводы по уничтожению химоружия под переработку отходов 

Газета.Ru + ещё 5 25 минут назад
Фото: ТАСС
Госкорпорация «Росатом» создаст сеть из семи предприятий для переработки опасных промышленных отходов, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, выступая на Восточном экономическом форуме.
"За базу берутся четыре предприятия, которые сейчас занимаются этим, созданные в свое время для ликвидации и утилизации химического оружия", — пояснил он. «Мы будем перепрофилировать мощные комплексы, они созданы в Центральной России, уже под работу с отходами первой и второй категории», — подчеркнул он.
Еще три предприятия будут созданы в дополнение к существующим мощностям. Отходы первой категории опасности — это те, которые наносят невосполнимый ущерб природе, второй — ущерб, от которых восполним в течение десятилетий.
Минприроды разработало законопроект об утилизации данных отходов, который в том числе, наделяет «Росатом» полномочиями федерального оператора по их утилизации. Документ в настоящее время дорабатывается в правительстве, после чего будет внесен в Госдуму. Как пояснил позже журналистам Лихачев, предприятия, которые производят подобные отходы, будут обязаны их утилизировать, но при этом у них будет выбор: развивать соответствующие компетенции самостоятельно или воспользоваться услугами госкорпорации по тарифам, которые будут останавливаться ФАС.
По словам главы «Росатома», финансирование проекта «определено скромно — 36 млрд рублей (которые, согласно документам, планируется направить на создание сети перерабатывающих предприятий и информационной системы для контроля за производством таких отходов — прим. ред.) — явно сумма недостаточная, а лишь стартовая». При этом 52% из них — будут собственные или заемные средства госкорпорации и лишь менее половины — бюджетные вливания.
"Очевидно, что часть проектов будут реализованы по инвестиционному признаку — мы будем рассматривать возможность возврата инвестиций, я думаю, что средний период окупаемости 7-8 лет, но отдельно идет расчет, что делать с накопленным 180 млн тонн отходов 1-2 категории, очевидно, что надо предусматривать в бюджете средства и на их ликвидацию. Это задача государства", — подытожил он.
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