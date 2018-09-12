«Росатом» будет перепрофилировать заводы по уничтожению химоружия под переработку отходов

Госкорпорация «Росатом» создаст сеть из семи предприятий для переработки опасных промышленных отходов, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев , выступая на Восточном экономическом форуме.

"За базу берутся четыре предприятия, которые сейчас занимаются этим, созданные в свое время для ликвидации и утилизации химического оружия", — пояснил он. «Мы будем перепрофилировать мощные комплексы, они созданы в Центральной России , уже под работу с отходами первой и второй категории», — подчеркнул он.

Еще три предприятия будут созданы в дополнение к существующим мощностям. Отходы первой категории опасности — это те, которые наносят невосполнимый ущерб природе, второй — ущерб, от которых восполним в течение десятилетий.

Минприроды разработало законопроект об утилизации данных отходов, который в том числе, наделяет «Росатом» полномочиями федерального оператора по их утилизации. Документ в настоящее время дорабатывается в правительстве, после чего будет внесен в Госдуму . Как пояснил позже журналистам Лихачев, предприятия, которые производят подобные отходы, будут обязаны их утилизировать, но при этом у них будет выбор: развивать соответствующие компетенции самостоятельно или воспользоваться услугами госкорпорации по тарифам, которые будут останавливаться ФАС

По словам главы «Росатома», финансирование проекта «определено скромно — 36 млрд рублей (которые, согласно документам, планируется направить на создание сети перерабатывающих предприятий и информационной системы для контроля за производством таких отходов — прим. ред.) — явно сумма недостаточная, а лишь стартовая». При этом 52% из них — будут собственные или заемные средства госкорпорации и лишь менее половины — бюджетные вливания.

"Очевидно, что часть проектов будут реализованы по инвестиционному признаку — мы будем рассматривать возможность возврата инвестиций, я думаю, что средний период окупаемости 7-8 лет, но отдельно идет расчет, что делать с накопленным 180 млн тонн отходов 1-2 категории, очевидно, что надо предусматривать в бюджете средства и на их ликвидацию. Это задача государства", — подытожил он.