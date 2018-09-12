В Калининградской области намерены утвердить порядок создания природных парков

Соответствующий законопроект представил министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.

«Принятие законопроекта позволит создать для общественных экологических объединений и граждан чёткий регламент внесения инициатив по созданию, реорганизации и упразднению особо охраняемых природных территорий», — заявил он на заседании регионального кабмина.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий.