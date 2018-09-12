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В Калининградской области намерены утвердить порядок создания природных парков
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В Калининградской области намерены утвердить порядок создания природных парков 

RT на русском 1 час назад
В Калининградской области планируют утвердить порядок создания природных парков, памятников природы и государственных заказников, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Соответствующий законопроект представил министр природных ресурсов и экологии области Олег Ступин.
«Принятие законопроекта позволит создать для общественных экологических объединений и граждан чёткий регламент внесения инициатив по созданию, реорганизации и упразднению особо охраняемых природных территорий», — заявил он на заседании регионального кабмина.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области создали ещё шесть особо охраняемых природных территорий.
Также издание «Утро.ру» сообщало, что Госдума приняла в третьем чтении закон об особо охраняемых природных территориях.
RT на русском: последние новости
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