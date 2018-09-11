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Установлен виновник загрязнения сельхозземли у реки под Калининградом
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Установлен виновник загрязнения сельхозземли у реки под Калининградом 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
В Калининградской области межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. А именно: по обращению межрегиональной экологической общественной организации (МЭОО) «Зеленый фронт» в связи с размещением отходов животноводства (навоза) в непосредственной близости от реки Нельмы в Зеленоградском городском округе.
В ходе проверки, в которой также участвовали сотрудники региональных управлений Росрыболовства и Россельхознадзора, проведены лабораторные испытания проб почв на земельном участке и воды в Нельме.
Как заявлено, по результатам исследований выявлено превышение ПДК ряда вредных веществ в почве. Факт гибели рыбы или других водных биологических ресурсов в реке Нельме не установлен.
По результатам рассмотрения представления прокуратуры, земельный участок, на котором складировались отходы, приведен в пригодное для использования в сельскохозяйственных целях состояние. В отношении ИП Долгова также возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по охране почв.
Председатель отделения в Калининградской области «Зеленого Фронта» Олег Иванов прокомментировал в Калининграде сегодня, 11 сентября 2018 года, собкору Мой Калининград сложившуюся ситуаци: «Размещение отходов животноводства на земельных участках сельскохозяйственного назначения является большой проблемой для Калининградской области. Загрязнение почв делает такие участки непригодными для дальнейшего безопасного использования и сказывается на качестве продукции, выращенной на таких участках».
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