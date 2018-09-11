Установлен виновник загрязнения сельхозземли у реки под Калининградом

Калининградской области межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку. А именно: по обращению межрегиональной экологической общественной организации (МЭОО) «Зеленый фронт» в связи с размещением отходов животноводства (навоза) в непосредственной близости от реки Нельмы в Зеленоградском городском округе.

В ходе проверки, в которой также участвовали сотрудники региональных управлений Росрыболовства Россельхознадзора , проведены лабораторные испытания проб почв на земельном участке и воды в Нельме.

Как заявлено, по результатам исследований выявлено превышение ПДК ряда вредных веществ в почве. Факт гибели рыбы или других водных биологических ресурсов в реке Нельме не установлен.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры , земельный участок, на котором складировались отходы, приведен в пригодное для использования в сельскохозяйственных целях состояние. В отношении ИП Долгова также возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по охране почв.