Главе Приокского района внесено представление за свалку на Анкудиновском шоссе

Глава администрации Приокского района получил представление от прокуратуры за несанкционированную свалку на Анкудиновском шоссе. Она появилась здесь после сноса самовольно установленных гаражей в районе домов по улице Цветочной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

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В ходе проверки удалось установить, что администрация Приокского района потребовала от собственников демонтировать незаконные хозпостройки. Однако после проведенных работ на данной территории образовалась свалка.

Так как ответственность за содержание улицы лежит на районной администрации, в адрес главы ведомства было внесено представление.

В настоящий момент захламленный участок расчистили.

Напомним, на закрытую несанкционированную свалку в Советском районе вновь пытались ввезти мусор.