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Удостоверения общественных инспекторов вручены 11 экоактивистам в столичном Департаменте природопользования
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Удостоверения общественных инспекторов вручены 11 экоактивистам в столичном Департаменте природопользования 

Газета.Ru 2 часа назад
о вторник в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды состоялось вручение удостоверений 11 общественным инспекторам, сдавшим экзамен.
В мероприятии участвовали руководитель Департамента Антон Кульбачевский, глава регионального исполкома ОНФ в городе Москве Александр Веледеев, а также начальник столичного учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Александр Елисеев.
В начале лета в столице проводилась программа обучения кандидатов в общественные инспектора.
Учебная программа «Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля» была разработана специалистами регионального отделения ОНФ в Москве и Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МЧС по Москве при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Самыми первыми ее слушателями стали 25 волонтеров, активистов экологических движений, а также инициативных групп граждан. Они следят за состоянием городских заказников, парков, скверов и водоемов, собирают подписи и готовят обращения в органы власти, помогая тем самым выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, правил пожарной безопасности.
Активисты изучали теорию, а также участвовали в практических занятиях — совместных с инспекторами ГПБУ «Мосприрода» рейдах по природным территориям, а также специалистами ОНФ и МЧС по Москве.
После публикации в феврале приказа Минприроды РФ «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды» на заседании коллегии Департамента природопользования и окружающей среды Москвы, состоявшемся в марте, было обнародовано решение об организации работы по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Впоследствии была создана специальная Комиссия, которая принимает экзамен у экоактивистов, и те из них, кто успешно проходит испытание, получают удостоверение общественных инспекторов.
Уже в начале сентября в Департаменте природопользования Москвы состоялось заседание Комиссии, члены которой приняли экзамен у первых экоактивистов, подавших документы на соискание звания общественного экологического инспектора.
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