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Республика Дагестан присоединится ко Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны»
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Республика Дагестан присоединится ко Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны» 

Замана + ещё 1 2 часа назад
Фото: Замана
Дискуссия прошла в виде пресс-конференции руководителя проекта «Генеральная уборка» по Дагестану Зайдина Джамбулатова и замминистра природных ресурсов и экологии РД Арслана Сайпулаева.
Об этом сообщает РИА «Дагестан» по итогам конференции на своей площадке.
Глава проекта отметил, что с прошлого года по настоящее время ликвидировано 56 из 184 выявленных сввалок на территории Дагестана.
Также он поделился информацией, что 15 сентября 2018 года Дагестан присоединится ко Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны». В рамках мероприятий планируют к проблемам загрязнения привлечь активистов, общественников, волонтеров. Акция «Генеральная уборка страны» для Дагестана пройдет в трёх местах: побережье Каспийского моря в Редукторном поселке Махачкалы, территория Эльтавского леса и река Ярыг-Су в Хасавюрте. Зайдин Джамбулатов полагает, что к концу акции количество свалок уменьшится на 30-40.
Замминистра природы РД отметил, что с расширением полномочий Министерства с января 2019 года будет развернута широкая борьба с мусором в регионе. Уже определены три оператора, которые займутся этим.
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