Прокуратура обязала убрать нефтяные свалки в Прикамье, где гибнут животные

После того, как в июне этого года в СМИ появилась информация о том, что в Осинском районе молодой лось провалился в котлован, полный нефтепродуктов, к делу подключилась прокуратура

Сотрудники ведомства осмотрели территорию, прилегающую к полигону твердых бытовых отходов в посёлке Светлый и обнаружили ещё четыре подобных котлована.