Прокуратура обязала убрать нефтяные свалки в Прикамье, где гибнут животные 

После того, как в июне этого года в СМИ появилась информация о том, что в Осинском районе молодой лось провалился в котлован, полный нефтепродуктов, к делу подключилась прокуратура.
Сотрудники ведомства осмотрели территорию, прилегающую к полигону твердых бытовых отходов в посёлке Светлый и обнаружили ещё четыре подобных котлована.
«В администрацию Осинского городского поселения внесено представление с требованием принять меры по ограничению доступа к котлованам с нефтепродуктами, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и устранению загрязнения земель городского поселения, — говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры. — По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ст. «Порча земли».