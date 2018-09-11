На севере Крыма превышений загрязнения воздуха не зафиксировано

В случае превышения норм ПДК оперативный штаб возобновит свою работу немедленно.

"Отобранные вчера пробы атмосферного воздуха на содержание веществ, таких как аммиак, ангидрид сернистый, водорода хлорид, кислота серная, были исследованы Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе . По результатам лабораторных исследований во всех контрольных точках превышений среднесуточных концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что мониторинг атмосферного воздуха ведется ежесуточно и эта работа будет продолжена. Кроме того, продолжает работать «горячая линия», где крымчане смогут получить разъяснения относительно вопросов состояния атмосферного воздуха и мероприятий по профилактике негативного воздействия вредных веществ.

Выброс сернистого ангидрида в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода «Крымский титан» . Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. В настоящее время работа завода приостановлена.

В Армянске был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Власти приняли решение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах. Всех детей отправили в санатории. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксенов , это сделано в «предупредительных целях», здоровью и жизни людей в городе ничего не угрожает.

По факту выброса загрязняющих веществ возбуждено уголовное дело.