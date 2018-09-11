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Москвичи наведут порядок в Алтуфьевском заказнике
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Москвичи наведут порядок в Алтуфьевском заказнике 

Управа Алтуфьевского района 55 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В Алтуфьевском заказнике 15 сентября пройдет субботник в рамках акции «Генеральная уборка страны». Принять участие в экологической акции приглашают жителей района, а также всех, кто хочет провести время на свежем воздухе и с пользой.
— В субботу пройдет уборка территории природного комплекса от бытового мусора и интерактивная программа. Необходимый инвентарь — мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты — предоставляется организаторами, — рассказали в «Мосприроде».
Сбор в 12.00 на ул. Лескова, 11, у входа в Алтуфьевский заказник. Телефон для записи: 8 (495) 579-29-76. (ис)
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