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Тысячу кубометров мусора собрали добровольцы в Ленобласти
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Тысячу кубометров мусора собрали добровольцы в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Тысячу кубометров мусора удалось собрать участникам 30 добровольческих акций, которые прошли за последние 4 месяца в Ленобласти.
Напомним, что 5 мая в Ленобласти стартовал конкурс с призовым фондом в 600 тысяч рублей на лучшую добровольческую экологическую акцию. Организаторы конкурса: комитет государственного экологического надзора Ленобласти совместно с ЛАЭС и общественной организацией «Зеленый Крест» напоминают, что побороться за призовые места еще не поздно, ведь подать заявку можно до 21 сентября, подробности читайте на сайте комитета.
Комиссия оценит качество и площадь проведенных в лесах, на берегах озер или в границах населенных пунктов уборок и выберет победителей. Награждение победителей состоится 17 октября.
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