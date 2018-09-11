Тысячу кубометров мусора собрали добровольцы в Ленобласти

Тысячу кубометров мусора удалось собрать участникам 30 добровольческих акций, которые прошли за последние 4 месяца в Ленобласти

Напомним, что 5 мая в Ленобласти стартовал конкурс с призовым фондом в 600 тысяч рублей на лучшую добровольческую экологическую акцию. Организаторы конкурса: комитет государственного экологического надзора Ленобласти совместно с ЛАЭС и общественной организацией «Зеленый Крест» напоминают, что побороться за призовые места еще не поздно, ведь подать заявку можно до 21 сентября, подробности читайте на сайте комитета.

Комиссия оценит качество и площадь проведенных в лесах, на берегах озер или в границах населенных пунктов уборок и выберет победителей. Награждение победителей состоится 17 октября.