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Жители района помогут навести чистоту в Лианозовском заказнике
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Жители района помогут навести чистоту в Лианозовском заказнике 

Управа района Лианозово + ещё 1 26 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В пятницу, 14 сентября, в планируемом к созданию ландшафтном заказнике «Лианозовский» пройдет экологическая акция по уборке территории «Листопад добрых дел», принять участие в которой приглашают всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».
— В программе — уборка территории природного комплекса от бытового мусора, интерактивная программа. Необходимый инвентарь (мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты) предоставляется организаторами, — уточнили в «Мосприроде».
Место встречи — у Среднего Лианозовского пруда, рядом с малой архитектурной формой «Деревья» по адресу ул. Череповецкая, 3 Б. Участников будут ждать к 12.00. Телефон для записи организованных групп: 8 (495) 579-29-76. (ис)
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