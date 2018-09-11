Жители района помогут навести чистоту в Лианозовском заказнике

В пятницу, 14 сентября, в планируемом к созданию ландшафтном заказнике «Лианозовский» пройдет экологическая акция по уборке территории «Листопад добрых дел», принять участие в которой приглашают всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосприроды».

— В программе — уборка территории природного комплекса от бытового мусора, интерактивная программа. Необходимый инвентарь (мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты) предоставляется организаторами, — уточнили в «Мосприроде».

Место встречи — у Среднего Лианозовского пруда, рядом с малой архитектурной формой «Деревья» по адресу ул. Череповецкая, 3 Б. Участников будут ждать к 12.00. Телефон для записи организованных групп: 8 (495) 579-29-76. (ис)