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Владимир Пушкарев: «У нас появятся новые экологические проекты»
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Владимир Пушкарев: «У нас появятся новые экологические проекты» 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Депутат Госдумы РФ прокомментировал один из пунктов программного выступления Дмитрия Артюхова:
— Губернатор выделил пять важных пунктов для будущего Ямала. В их числе — вопросы, касающиеся экологии.
Регион активно развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты. Конечно, в связи с этим важно соблюдать экологические нормы, это отметил губернатор в своей программной речи. Уверен, у нас появятся новые экологические проекты.
Для меня развитие экологической культуры особенно важно, поскольку мы реализуем на Ямале ряд экологических проектов, и планируем продолжить эту работу. Это очистка арктических островов, и ликвидация несанкционированных свалок, и работа экологических отрядов, которые в рамках проекта «Будущее Арктики» занимаются экологической уборкой в городах и посёлках.
В этом году у нас есть нововведение. Мы закупили 32 GPS-маячка, чтобы отследить нерадивых предпринимателей, которые вывозят мусор в лесные зоны.
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