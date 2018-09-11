Владимир Пушкарев: «У нас появятся новые экологические проекты»

Депутат Госдумы РФ прокомментировал один из пунктов программного выступления Дмитрия Артюхова:

— Губернатор выделил пять важных пунктов для будущего Ямала. В их числе — вопросы, касающиеся экологии.

Регион активно развивается, реализуются крупные инвестиционные проекты. Конечно, в связи с этим важно соблюдать экологические нормы, это отметил губернатор в своей программной речи. Уверен, у нас появятся новые экологические проекты.

Для меня развитие экологической культуры особенно важно, поскольку мы реализуем на Ямале ряд экологических проектов, и планируем продолжить эту работу. Это очистка арктических островов, и ликвидация несанкционированных свалок, и работа экологических отрядов, которые в рамках проекта «Будущее Арктики» занимаются экологической уборкой в городах и посёлках.

В этом году у нас есть нововведение. Мы закупили 32 GPS-маячка, чтобы отследить нерадивых предпринимателей, которые вывозят мусор в лесные зоны.