Три омских предприятия наказали за выбросы в атмосферу

Сайт «12 канала» сообщает, что в Омске минприроды и прокуратура провели проверку нескольких предприятий и оказалось, что некоторые нарушали требования в области охраны атмосферного воздуха.

Например, на предприятии «Омбытпошив» контроль за соблюдением нормативов выбросов от источника расчётным методом проводился последний раз в 2013 году, такие же замеры на ООО «НортонСтальВтромет» делали в 2014-м. А по закону это надо делать каждый год.

В ООО «Цветной бульвар» проверяющие выявили, что предприятие, которое в период неблагоприятных метеорологических условий должно снижать количество выбросов в атмосферу, этого не делало.

Должностные лица всех трёх предприятий привлечены к ответственности.