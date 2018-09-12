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Три омских предприятия наказали за выбросы в атмосферу
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Три омских предприятия наказали за выбросы в атмосферу 

АиФ-Омск + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сайт «12 канала» сообщает, что в Омске минприроды и прокуратура провели проверку нескольких предприятий и оказалось, что некоторые нарушали требования в области охраны атмосферного воздуха.
Например, на предприятии «Омбытпошив» контроль за соблюдением нормативов выбросов от источника расчётным методом проводился последний раз в 2013 году, такие же замеры на ООО «НортонСтальВтромет» делали в 2014-м. А по закону это надо делать каждый год.
В ООО «Цветной бульвар» проверяющие выявили, что предприятие, которое в период неблагоприятных метеорологических условий должно снижать количество выбросов в атмосферу, этого не делало.
Должностные лица всех трёх предприятий привлечены к ответственности.
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