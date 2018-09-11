Изучать нужно, то, что опасно, а не то, что плохо пахнет

Вопросы экологии сегодня волнуют всех. Как влияет на наше здоровье то, чем мы дышим? Как сделать воздух больших городов чище? Об этом мы поговорили с членом Экспертного совета при Правительстве РФ , доктором физико-математических наук, руководителем Лаборатории математической экологии Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Александром Самуиловичем Гинзбургом

— Александр Самуилович, Вы более 50 лет изучаете атмосферу. Как Вы полагаете, какие факторы больше всего влияют на экологическую безопасность больших городов?

Что меня волнует, как атмосферного человека? Ухудшается проветривание. Застройку остановить невозможно — это общемировая тенденция. Если какое-нибудь загрязнение пришло в Москву , то проветрить город невозможно. Здесь одновременно влияют два фактора. Глобальное изменение климата и его региональное проявление приводит к тому, что застойных явлений (долгоживущих циклонов и антициклонов) становится все больше, а из-за плотной застройки город хуже проветривается. Глобальные и локальные проблемы усиливают друг друга. Это очень важный момент.

— Московская агломерация активно развивается: растет население, а значит и количество отходов. Есть ли в этом угроза для окружающей среды?

Тут мы подходим к очень важному вопросу. Что делать с бытовыми отходами? Серьезная проблема — отсутствие системы раздельного сбора мусора. Как это сделать в нынешней ситуации при вертикали демократии непонятно. Уничтожить все мусоропроводы в границах старой Москвы невозможно. Важно, чтобы новые дома строились уже без мусоропроводов и в них мойки были оснащены дробилками для биоотходов Проектирование жилых комплексов должно проходить с учетом раздельного сбора мусора и возможности установки нескольких контейнеров на придомовой территории.

— Вы правы, вопрос обращения с отходами стоит довольно остро. Как Вы полагаете, в чем причина?

Есть вещи, которые реально лучше делать в области, есть вещи, которые лучше делаются в Москве. Но проблема утилизации отходов шире, чем московская или подмосковная, она затрагивает весь Центральный федеральный округ. Интересно, что она выстрелила именно сейчас. Пять лет назад все об этом говорили, но проблема свалок не была проблемой номер один. Пять — десять лет назад считалось, что проблемы воздуха Москвы — это транспорт и МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). Бытует мнение, что именно транспортники и промышленники подняли шум вокруг свалок. Это скорее шутка. Поскольку, что касается транспорта и МНПЗ, что бы не говорили злопыхатели, за последние годы ситуация в Москве улучшилась существенно.

— А что было для этого сделано?

— За это время городские власти решили вопрос с грузовым транспортом — появились отстойники за МКАД и грузовики въезжают в город только по ночам. Значительно улучшилась дорожная сеть и легковые машины заправляются бензином более высокого класса. Что касается промышленности — то у нас теперь лофты вместо промышленных предприятий. В Москве осталось только чистое производство. МНПЗ вывезти за пределы Москвы невозможно, но какая там реконструкция — это фантастика. Я был дважды, это совершенно невероятная вещь — что там было, и что стало.

Таким образом, мы подходим к ответу на вопрос: почему свалки сегодня привлекли к себе всеобщее внимание. Есть три основных источника загрязнения воздуха: транспорт, промышленность и отходы. Поскольку транспорт и промышленность стали чище и лучше, есть явная позитивная динамика, то свалки стали особенно заметны.

— А как местные жители относятся к расположенным поблизости мусорным полигонам? Оправданы ли их мрачные ожидания?

Наибольшее возмущение людей вызывает свалочный газ. Что это такое? Свалочный газ — он же биогаз или метан. Он образуется не только на свалках. Вы можете его получить на даче, когда делаете компостную кучу и собираете перегной. Он выделяется на болотах и рисовых полях, его выделят крупный рогатый скот. Свалка — это просто одно из мест его происхождения. На свалках выделяется и большое количество углекислого газа. Углекислый газ и метан в сумме составляют 90% выделяемых газов. Про запах свалочного газа ничего не известно. Метан не пахнет. Дальше начинаются интересные детали. Метан, углекислый газ, азот, водород, кислород и вот — сероводород. Сероводород — это единственное, что реально пахнет. Есть еще разные летучие углеводороды, которые трудно улавливать. Самое главное — есть дрянь, которая не пахнет, и запах, который не вреден. Тяжелые металлы — это безобразие, но мы не чувствуем их. Мы же покупаем арбузы на дороге? Сколько там тяжелых металлов лучше нам не знать. Потому что есть то, что вредно, но что мы не чувствуем, а есть то, что мы чувствуем, но вреда не приносят. К примеру, знаменитые черные яйца в ресторане «Пекин» и фрукт дуриан, который продается только целым. Что воняет и что вредно — это разные вещи. Изучать нужно то, что вредное, но не воняет. Это не просто. Приборы нужно ставить, и те, кто рекультивирует свалки должны проверять все, что у них на выходе и советоваться с экспертами. Поскольку единственный природный механизм, способствующий очищению воздуха — это время. Очистить атмосферный воздух или прокачать его через что-нибудь невозможно. Однако, у каждого вещества есть срок нахождения в атмосфере. Все перемешивается и осаждается. Есть химия и жизнь атмосферы. Некоторые вещества выводятся быстрее, другие медленнее. Когда идут дожди, воздух сразу становится чище. «В синем небе после ливня чистота» — вот поэтическая формула химии атмосферы.

Справка

Александр Самуилович Гинзбург

В 1966 году окончил механико-математический факультет МГУ . Более 50 лет является сотрудником Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН . Доктор физико-математических наук. Кандидатская и докторская диссертации посвящены сравнительному анализу переноса теплового излучения в планетных атмосферах Земли, Марса и Венеры Принимал активное участие в научных исследованиях по «ядерной зиме». С 2002 года — заведующий Лабораторией математической экологии. В последнее время изучает как изменение климата влияет на энергопотребление городов.

С 2008 года — член Общественного совета, а с 2013 — Общественной палаты города Москвы. Член Экологического общественного совета при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы . Входит в состав Экспертного совета при Правительстве РФ и Межведомственного экспертного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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