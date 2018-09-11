Подведены итоги всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»

МОСКВА , 11 сен — РИА Новости . Подмосковная команда «Дорога в лавру» стала победителем всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», который проводится с целью привлечения внимания к созданию и развитию экологических троп (маршрутов) в субъектах Российской Федерации , говорится в сообщении на портале всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В конкурсе приняла участие 191 команда из 72 регионов России общей численностью более 1700 человек.

Основной этап конкурса начался для всех команд 14 июля 2018 года со всероссийского субботника на экологических тропах. В этот день участники конкурса, организованного Минкультуры России совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», убирали мусор, маркировали тропы и устанавливали информационные стенды.

Параллельно во всех регионах, участвующих в конкурсе, были организованы массовые мероприятия по развитию экологического туризма ‒ мастер-классы, семинары, конкурсы, фестивали с выступлениями национальных коллективов, песнями у костра, экологическими акциями и флешмобами.

Участники прошли и оценили состояние более 190 экологических троп, проработали маршруты с точки зрения логистики, подготовили экскурсионные программы на выбранных маршрутах, дали предложения по улучшению инфраструктуры и популяризации экологических троп, а также сформировали комплекты информационных материалов для аудиогидов.

Победителями конкурса стали команды, успешно прошедшие все этапы конкурса и получившие максимальные баллы за выполнение всех заданий. Второе место завоевала команда «Экозор» (Ивановская область), третье ‒ «ЭкоПенза» (Пензенская область).

Все команды-победители будут награждены путешествиями по регионам России.