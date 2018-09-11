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«ГорЭкоЦентр» наказали на 25 млн за заниженные данные о вреде экологии
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«ГорЭкоЦентр» наказали на 25 млн за заниженные данные о вреде экологии 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
Эксплуатация Челябинской городской свалки обошлась «ГорЭкоЦентру» в круглую сумму.
Росприроднадзор установил, что предприятие занизило размер выплат за загрязнение атмосферы вредными выбросами. Вместо 60 тысяч 280 тонн в год «ГорЭкоЦентр» предоставлял декларации на 35 с половиной тысяч.
«В связи с данными занижениями Управление доначислило плата за негативное воздействие на окружающую среду за четвертый квартал 2014, 2015 и 2016 годов на общую сумму 25 миллионов 607 тысяч 844 рубля, которая была предъявлена предприятию в судебном порядке», — пояснили в Росприроднадзоре.
Арбитражный суд полностью удовлетворил требование.
В надзорном ведомстве отметили, что городская свалка являлась главным загрязнителем воздуха в Челябинске, выбрасывая в воздух до 63 тысяч загрязняющих веществ.
С 11 сентября, по заявлению главы Челябинска Евгения Тефтелева, Челябинская городская свалка официально закрылась для дальнейшей рекультивации.
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