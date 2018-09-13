Региональные власти обратились в надзорные органы из-за загрязнения воздуха в Рязани

Ранее Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал отчет о состоянии загрязнения окружающей среды, в котором сообщил, что в августе стандартный индекс сероводорода составил 7,5, кроме того, наблюдались превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду, фенолу, взвешенным веществам, диоксиду азота.

"Информация о превышениях ПДК сероводорода была направлена в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в управление Росприроднадзора по Рязанской области, в управления Роспотребнадзора по Рязанской области и в администрацию города Рязани для проведения мероприятий и оперативного реагирования по факту выявленного загрязнения атмосферного воздуха", — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве природопользования, стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом в Рязани с начала года 39 раз выявлял превышения ПДК сероводорода, в том числе 23 случая выявлены в июле.