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Куда уходят миллионы тонн мусора. Документальный фильм рассказал о рекультивации старых полигонов ТБО
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Куда уходят миллионы тонн мусора. Документальный фильм рассказал о рекультивации старых полигонов ТБО 

360tv.ru 2 часа назад
Утилизация мусора в Подмосковье и экология — одни из самых обсуждаемых общественных тем в России. Цикл документальных фильмов «PRОмусор» создан, чтобы доходчиво рассказать о технологиях по переработке мусора и о том, как каждый человек может внести свой вклад в решение этой проблемы.
Цикл состоит из четырех выпусков. Каждый посвящен отдельной теме: «Рекультивация старых полигонов ТБО», «Мусоросжигательные заводы», «Создание мусороперерабатывающих комплексов (новый экологический стандарт Подмосковья)» и «Раздельный сбор мусора».
Первая серия — о рекультивации полигонов ТБО. Авторы фильма на конкретных примерах показывают, как закрытые полигоны могут стать частью ландшафта. Мусорные свалки преобразуют в парковые, рекреационные или спортивные комплексы. Также некоторые из них служат источниками электроэнергии.
В документальной ленте показана рекультивация полигона Кучино, который находится в Московской области. Работы проводит австрийская компания «Экоком».
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