Куда уходят миллионы тонн мусора. Документальный фильм рассказал о рекультивации старых полигонов ТБО

Утилизация мусора в Подмосковье и экология — одни из самых обсуждаемых общественных тем в России . Цикл документальных фильмов «PRОмусор» создан, чтобы доходчиво рассказать о технологиях по переработке мусора и о том, как каждый человек может внести свой вклад в решение этой проблемы.

Цикл состоит из четырех выпусков. Каждый посвящен отдельной теме: «Рекультивация старых полигонов ТБО», «Мусоросжигательные заводы», «Создание мусороперерабатывающих комплексов (новый экологический стандарт Подмосковья)» и «Раздельный сбор мусора».

Первая серия — о рекультивации полигонов ТБО. Авторы фильма на конкретных примерах показывают, как закрытые полигоны могут стать частью ландшафта. Мусорные свалки преобразуют в парковые, рекреационные или спортивные комплексы. Также некоторые из них служат источниками электроэнергии.

В документальной ленте показана рекультивация полигона Кучино, который находится в Московской области. Работы проводит австрийская компания «Экоком».